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    Лионель Верде стал игроком ЦСКА

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    Московский ЦСКА официально объявил об аренде 20-летнего аргентинского полузащитника Лионеля Верде из клуба «Унион Санта Фе».

    Лионель Верде
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    Лионель Верде

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа — клуб может приобрести 80% прав на игрока за 3,5 миллиона евро. Верде будет выступать за ЦСКА под номером 18.

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    • Лионель Верде является воспитанником «Униона» и выступает в составе основной команды с начала 2024 года. За этот период он провел 34 матча, забил четыре гола, все из которых приходились на выходы на замену.

    Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2027 года. Рыночная стоимость Верде оценивается примерно в 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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