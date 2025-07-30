Лионель Верде стал игроком ЦСКА

Московскийофициально объявил об аренде 20-летнего аргентинского полузащитникаиз клуба

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа — клуб может приобрести 80% прав на игрока за 3,5 миллиона евро. Верде будет выступать за ЦСКА под номером 18.

Лионель Верде является воспитанником «Униона» и выступает в составе основной команды с начала 2024 года. За этот период он провел 34 матча, забил четыре гола, все из которых приходились на выходы на замену.

Его контракт с аргентинским клубом действует до конца 2027 года. Рыночная стоимость Верде оценивается примерно в 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.