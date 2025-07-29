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    Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Виллиана Роши из ЦСКА

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    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе защитника Виллиана Роши из ЦСКА в «Аль-Джазиру».

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать своё будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают всё. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть. Что получишь, если будешь удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду?

    О чём говорить, если люди, как Роналду и остальные, уезжали туда, где футбола вообще не было? Конечно, для ЦСКА это будет большая потеря. Дивеев, Мойзес и Роша — три основных защитника команды. Однако в этом случае ничего не поделаешь», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Ранее появилась информация, что игрок согласовал условия контракта с клубом из ОАЭ и намерен выкупить свой контракт у московского клуба.

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