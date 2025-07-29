Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Виллиана Роши из ЦСКА

Бывший игрок сборной Россиивысказался о возможном уходе защитникаиз

«Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать своё будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают всё. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть. Что получишь, если будешь удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду?

О чём говорить, если люди, как Роналду и остальные, уезжали туда, где футбола вообще не было? Конечно, для ЦСКА это будет большая потеря. Дивеев, Мойзес и Роша — три основных защитника команды. Однако в этом случае ничего не поделаешь», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что игрок согласовал условия контракта с клубом из ОАЭ и намерен выкупить свой контракт у московского клуба.