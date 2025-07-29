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    Матео Кассьерра может перейти в аренду из «Зенита» в «Севилью»

    Футбол Футбол России Зенит Футбол Испании Севилья Трансферы
    Испанская «Севилья» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре и рассматривает возможность аренды 28-летнего колумбийского форварда, сообщает Abc.es.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Переговоры между клубами уже начались, однако сделка осложняется высокой зарплатой Кассьерры. «Севилья» готова взять на себя часть расходов по зарплате игрока, поскольку бюджет клуба не позволяет сразу выкупить трансфер.

    Сам Матео Кассьерра заинтересован в переходе, так как хочет повысить свои шансы быть вызванным в сборную Колумбии на чемпионат мира 2026 года, и рассматривает игры в Ла Лиге как возможность для этого.

    В минувшем сезоне Кассьерра сыграл за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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