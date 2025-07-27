Челестини: Моя идея — все время атаковать

Главный тренервысказался об атакующем стиле игры команды.

«Выпустил Койта вместо опорного, а Алвеса опустили в опорную зону, в чем задумка? Это мои ощущения, когда я не вижу, что мы контролируем матч. Я всегда буду играть в атаку. Моя идея — все время атаковать. Было бы логичнее выпустить защитника, но моя голова функционирует по‑другому.

Конечно, здесь есть и посыл — мы не должны прижиматься к воротам. Я предпочитаю быть храбрым и атаковать, это ДНК. Сегодня я не ошибся.

Впереди игра с "Локомотивом" в Кубке, будет ротация? Я всегда делаю самую лучшую команду. Но надо учитывать факторы. Мне не нравится делать ротацию ради ротации. У нас не так много игроков в обойме», — передает слова Челестини «Матч ТВ».

В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. После этого матча армейцы занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 4 очками в активе.