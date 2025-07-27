ЦСКА победил «Ахмат», Круговой сделал дубль

В матче второго тура чемпионата Россиив волевом стиле переигралсо счетом 2:1.

На гол Брайана Мансильи на 15-й минуте встречи «армейцы» ответили забитыми мячами Данила Кругового на второй и четвертой минутах компенсированного к первому тайму времени.

Отметим, что «Ахмат» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Дарко Тодоровича на 86-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Ахмат 2:1 Голы: 0:1 Брайан Мансилья (15'), 1:1 Данил Круговой (45+2'), 2:1 Данил Круговой (45+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков (Секу Койта, 76'), Матвей Кисляк, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Shumansky A. (Кирилл Глебов, 49'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 68') Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Мирослав Богосавац, Исмаэл (Амин Талал, 69'), Лечи Садулаев (Максим Самородов, 46'), Брайан Мансилья (Абакар Гаджиев, 75'), Эгаш Касинтура (Zare M., 90'), Мохамед Конате (Георгий Мелкадзе, 46'), Keliano M. Предупреждения: Мойзес (40'), Адольфо Гайч (51')

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА теперь четыре очка и шестое место в турнирной таблице. У «Ахмата» нет очков и 14-е место.