Слот: У нас нет проблем с центральным защитником

Главный тренерпрокомментировал возможное усиление состава этим летом.

«Я смотрю на скамейку и не думаю, что у нас есть проблемы с центральным защитником! Что касается глубины состава? Кстати, Райан Гравенберх сегодня продемонстрировал, что может играть на этой позиции. Он делал это и в прошлом сезоне.

Хотя мы все знаем, что предпочитаем его в качестве шестого номера. Вата Эндо может играть там. У Джо Гомеса лишь небольшая травма, но он тоже хорошо сыграл в прошлом сезоне. У нас ещё достаточно вариантов. Но Джарелл Куанса ушёл, и мы пока не нашли ему замену», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по итогам прошлого сезона.