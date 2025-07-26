2-й таймКраснодар — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:33
    • «Динамо» добыло первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»
  • 17:09
    • «Балтика» неожиданно разгромила «Спартак» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Слот: У нас нет проблем с центральным защитником

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал возможное усиление состава этим летом.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «Я смотрю на скамейку и не думаю, что у нас есть проблемы с центральным защитником! Что касается глубины состава? Кстати, Райан Гравенберх сегодня продемонстрировал, что может играть на этой позиции. Он делал это и в прошлом сезоне.

    Хотя мы все знаем, что предпочитаем его в качестве шестого номера. Вата Эндо может играть там. У Джо Гомеса лишь небольшая травма, но он тоже хорошо сыграл в прошлом сезоне. У нас ещё достаточно вариантов. Но Джарелл Куанса ушёл, и мы пока не нашли ему замену», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по итогам прошлого сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петр Ян сделает шаг к чемпионскому бою?
  • Ян — Макги. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Брайс Митчелл начнет с триумфа в легчайшем весе?
  • Нурмагомедов — Митчелл. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Будут ли у «Зенита» проблемы с «Рубином»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Макги
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Митчелл
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Родина Москва — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Туран — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры