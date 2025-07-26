Селюк: В «Динамо» прогадали с назначением Карпина

Агентвысказался о назначениина пост наставника

«Динамо, которое предпочло Артиге Карпина, выглядит пока слабо. Другим кандидатом в эту команду был Шпилевский, но мы видим, что он стартовал в РПЛ со счетом 0:5 в двух матчах. Вот так выбирают тренеров. А Франк, между прочим, десять лет тренировал в "Барселоне", считаю, что "Динамо" должны были выслать Артиге лимузин, чтобы он приехал в их команду. Прогадали. Считают, что подписали сильного тренера сборной, но время все покажет», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Карпин летом возглавил «Динамо» и подписал контракт, который рассчитан на три года.