Точилин: У «Динамо» уровень футболистов намного выше, чем у «Ростова»

Бывший футболист московскоговысказался о предстоящем матче бело-голубых с. Встреча начнется 26 июля в 17:30 мск.

«Является ли "Динамо" фаворитом в предстоящем матче с "Ростовом"? Не думаю, что у кого‑то будет преимущество. "Ростов" примерно знает, как будет играть команда Карпина, хоть и в "Динамо" другие футболисты. Все принципы, которые Карпин прививал "Ростову", он пытается в "Динамо" воплотить.

Думаю, команды в тактическом построении будут понимать, кто и как будет играть. Поэтому здесь ни у кого особого преимущества не будет. На сегодняшний момент, если смотреть на составы, то у "Динамо" уровень футболистов намного выше, чем у "Ростова". В этом будет главное преимущество у "Динамо". Дальше посмотрим, как все это воплотится на футбольном поле», — сказал Точилин «Матч ТВ».

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В первом туре ростовчане в гостях проиграли «Зениту» (1:2), а «Динамо» дома сыграло вничью с «Балтикой» (1:1).