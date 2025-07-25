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    Сторожук: Поможем в «Ахмате» вернуть Конате былую славу

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    Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о возвращении в клуб Мохамеда Конате в «Ахмат»

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Здесь очень быстро все срослось. Это плюс для нас: хороший фактурный нападающий. Такой, скажем, экземпляр редкий. Приехал, подписал в обед и уже буквально через час сидел на установке. С чистого листа вышел на игру, буквально тезисно объяснили какие‑то вещи. Но я вижу желание, вижу горящие глаза. С его слов, он не был счастлив, так скажем. Я думаю, что мы здесь ему поможем и вернем ту былую славу», — сказал наставник грозненцев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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    27-летний ивуариец является лучшим бомбардиром в истории «Ахмата», забив 34 года в 91 матче в составе грозненцев с 2021 по 2024 год. В июле 2025 года форвард вернулся в команду, подписав контракт на три года.

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