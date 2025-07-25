Агент Самошникова: К Илье есть интерес не только со стороны «Спартака», но и других клубов

Агент защитникавысказался о возможном переходе футболиста в

«Илья проходит штатное МРТ. Сейчас он уехал с командой в Краснодар. Он готовится к игре. Первоочередное для Ильи — игра. Он восстановился после травмы и вернулся, работает в общей группе. Надеюсь, как можно быстрее увидим его на поле.

Конечно, к Илье есть интерес не только со стороны "Спартака", но и других клубов. Илья на своей позиции с российским паспортом является одним из лучших игроков, если не лучшим. Это нормально, что к нему проявляют интерес. Но всё это пока интерес. Он полноценный игрок "Локомотива" и готовится к сезону», — цитирует Бабыря «Чемпионат».

В прошлом сезоне 27-летний Самошников провел за «Локомотив» 24 матча в РПЛ, отметился 4 голами и 2 результативными передачами, оставаясь одним из ключевых футболистов обороны команды.