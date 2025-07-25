Агент Гайча подтвердил срыв трансфера форварда в «Тальерес»

, агент форварда, подтвердил срыв трансфера нападающего из российского клуба в

«Клуб "Тальерес" дотянул решение вопроса до последней минуты. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьёз», — сообщил Пабло Каро «Чемпионату».

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре».

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За ЦСКА Гайч сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.