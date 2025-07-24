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    Полузащитник «Атлетико» Лино близок к переходу во «Фламенго»

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    Полузащитник Самуэл Лино близок к переходу из мадридского «Атлетико» во «Фламенго».

    Самуэл Лино
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    Самуэл Лино

    Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, и ожидается, что сумма сделки составит около 25 миллионов евро. Сторонам осталось согласовать последние детали, сообщает ESPN.

    Несмотря на интерес к Самуэлу Лино со стороны клубов английской Премьер-лиги и итальянского «Наполи», главный тренер «Фламенго» Филипе Луис убедил игрока присоединиться к бразильской команде.

    В сезоне-2024/25 в Ла Лиге Лино провел 31 матч, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

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