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    Моуринью заявил, что сегодня сложнее быть тренером

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о сложностях в тренерской профессии.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Сегодня быть тренером сложнее. В чём-то сложнее, а в чём-то проще. Сама игра изменилась: подготовка и специализация тренерского штаба стали другими. Раньше я говорил, что тренер теперь ещё и менеджер, только представьте, каково сейчас.

    Спортивное образование игроков, СМИ… Самое главное сегодня — иметь первоклассный PR, потому что мир обращает внимание на впечатления. Раньше считалось, что тот, кто больше зарабатывает, тот и лучший, но теперь это не так. Теперь тот, кто создаёт больше впечатлений, тот и лучший», — приводит слова Моуринью A Bola.

    Ранее специалист заявил, что мечтает возглавить сборную Португалии.

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