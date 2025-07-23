Моуринью заявил, что сегодня сложнее быть тренером

Главный тренервысказался о сложностях в тренерской профессии.

«Сегодня быть тренером сложнее. В чём-то сложнее, а в чём-то проще. Сама игра изменилась: подготовка и специализация тренерского штаба стали другими. Раньше я говорил, что тренер теперь ещё и менеджер, только представьте, каково сейчас.

Спортивное образование игроков, СМИ… Самое главное сегодня — иметь первоклассный PR, потому что мир обращает внимание на впечатления. Раньше считалось, что тот, кто больше зарабатывает, тот и лучший, но теперь это не так. Теперь тот, кто создаёт больше впечатлений, тот и лучший», — приводит слова Моуринью A Bola.

Ранее специалист заявил, что мечтает возглавить сборную Португалии.