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    Источник: Давид Ганцко перейдет в мадридский «Атлетико» из «Фейеноорда»

    Футбол Футбол Испании Атлетико Фейеноорд Трансферы
    Мадридский «Атлетико» близок к подписанию защитника Давида Ганцко из «Фейеноорда».

    Давид Ганцко
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    Давид Ганцко

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры с клубом из Нидерландов продвигаются успешно, несмотря на то, что ранее трансфер игрока в саудовский «Аль-Наср» за 33 миллиона евро и бонусы сорвался.

    «Атлетико» предложил за 27-летнего словацкого центрального защитника около 34 миллионов евро с учетом бонусов, и сам Ганцко согласился перейти в мадридский клуб.

    В сезоне-2024/25 Давид Ганцко провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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