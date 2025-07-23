Источник: Давид Ганцко перейдет в мадридский «Атлетико» из «Фейеноорда»

Мадридскийблизок к подписанию защитникаиз

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры с клубом из Нидерландов продвигаются успешно, несмотря на то, что ранее трансфер игрока в саудовский «Аль-Наср» за 33 миллиона евро и бонусы сорвался.

«Атлетико» предложил за 27-летнего словацкого центрального защитника около 34 миллионов евро с учетом бонусов, и сам Ганцко согласился перейти в мадридский клуб.

В сезоне-2024/25 Давид Ганцко провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил три гола и сделал одну результативную передачу.