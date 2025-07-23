Аллегри: Важно учитывать, что нам противостояла одна из сильнейших команд мира

Главный тренероценил игру своей команды в товарищеском матче против

«Хороший спарринг против одной из сильнейших команд Европы. Важно учитывать, что нам противостояла одна из сильнейших команд мира. В течение часа мы играли с ними на равных. Это уже немало», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

В матче в Сингапуре «Милан» уступил минимально лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Победу английскому клубу принес гол Бакайо Сака.

В минувшем сезоне «Милан» занял 8-е строчку в турнирной таблице Серии А. Следующем матче клуб сыграет против «Ливерпуля» 26 июля.