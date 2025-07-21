«Палмейрас» заинтересован в переходе Вендела из «Зенита»

Бразильскийрассматривает вариант с приобретением полузащитника петербургского. Об этом сообщает издание Grito Alviverde в соцсети X.

Переговоры могут начаться после того, как «Палмейрас» завершит трансфер Ричарда Риоса в португальскую «Бенфику».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы согласовали все условия сделки, и на следующей неделе колумбийский полузащитник прибудет в Лиссабон для прохождения медосмотра.

Вендел, пропустивший летние сборы, недавно вернулся из отпуска. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.

В сезоне 2024/25 Вендел провел 27 матчей за сине-бело-голубых, отметившись двумя голами и 13 результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €18 млн.