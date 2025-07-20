«Факел» выиграл у костромского «Спартака»

В матче первого тура Первой лигина выезде переиграл костромскойсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Белайди Пуси на 47-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Спартак Кс — Факел 0:1 Голы: 0:1 Белайди Пуси (47'), 0:2 Виктор Александров (65'), 0:3 Эдуард Сперцян (68') Спартак Кс: Александр Саплинов, Иван Енин, Илья Рубцов (Chikanchi M., 35'), Gaydash M., Kiselev G., Tarasov N., Zhilmostnykh D. (Bugriev S., 30'), Ignatiev M., Chursin K. (Lyakh V., 73'), Sadov D. (Sutugin I., 73'), Nazarenko E. (Tlekhugov M., 46') Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов, Антон Ковалев (Николай Гиоргобиани, 81'), Ильнур Альшин (Никита Моцпан, 73'), Бутта Магомедов (Максим Турищев, 81'), Белайди Пуси (Вячеслав Якимов, 81'), Георгий Гонгадзе, Simonov K. (Абдулла Багамаев, 65') Предупреждение: Tarasov N. (19')

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У «Факела» теперь есть три очка в активе, а вот «Спартак» остался пока что без зачетных баллов.