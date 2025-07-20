2-й таймЗенит — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике«Зенит» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:25
    • «Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
  • 17:02
    • «Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Факел» выиграл у костромского «Спартака»

    «Спартак» Кострома — «Факел»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Факел Спартак Кс
    В матче первого тура Первой лиги «Факел» на выезде переиграл костромской «Спартак» со счетом 1:0.

    «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Факел»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Белайди Пуси на 47-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Спартак Кс — Факел 0:1
    Голы: 0:1 Белайди Пуси (47'), 0:2 Виктор Александров (65'), 0:3 Эдуард Сперцян (68') Спартак Кс: Александр Саплинов, Иван Енин, Илья Рубцов (Chikanchi M., 35'), Gaydash M., Kiselev G., Tarasov N., Zhilmostnykh D. (Bugriev S., 30'), Ignatiev M., Chursin K. (Lyakh V., 73'), Sadov D. (Sutugin I., 73'), Nazarenko E. (Tlekhugov M., 46') Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов, Антон Ковалев (Николай Гиоргобиани, 81'), Ильнур Альшин (Никита Моцпан, 73'), Бутта Магомедов (Максим Турищев, 81'), Белайди Пуси (Вячеслав Якимов, 81'), Георгий Гонгадзе, Simonov K. (Абдулла Багамаев, 65') Предупреждение: Tarasov N. (19')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Факела» теперь есть три очка в активе, а вот «Спартак» остался пока что без зачетных баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-бело-голубые» не оставят шансов сопернику?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
  • «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • У «Торпедо» будут проблемы в матче с «Челябинском»?
  • «Торпедо» — «Челябинск». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Потапова — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры