Франк: Одно я могу пообещать на 100% — мы будем проигрывать

Новый главный тренервысказался о своем назначении на этот пост.

«Понимаю, что здесь будет давление, это естественно. Это интересно, но не тогда, когда ты сам его испытываешь. Я занимаюсь тренерской работой уже много лет и прекрасно понимаю, что это большой клуб и ко мне будут придираться.

Как я сказал всем сотрудникам в первый день, одно я могу пообещать на 100% — мы будем проигрывать. Я не видел команду, которая бы не проиграла ни одного матча. Был "Арсенал"… Нет, о нём не стоило упоминать. Я совершил свою первую ошибку новичка!

Ещё был "Престон", и это единственные две команды, прошедшие сезон без поражений», — цитирует Франка Goal.

Напомним, что 51-летний Франк подписал контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2028 года.