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    Сергей Пиняев («Локомотив»)«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:06
    • «Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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    Жирков: Пиняев должен стремиться попасть в Европу

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    Заслуженный мастер спорта Юрий Жирков затронул тему будущего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Ранее стало известно, что за 20-летнего футболиста московский ЦСКА готов заплатить 8 млн евро.

    «Он отказывал "Зениту" с большей зарплатой, не думаю, что он перейдет в ЦСКА. Стоит ли ему оставаться в "Локомотиве"? Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. Ну, в "Зенит" тоже можно, в принципе», — сказал Жирков «СЭ».

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    • Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 38 матчей, забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.

    Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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