Жирков: Пиняев должен стремиться попасть в Европу

Заслуженный мастер спортазатронул тему будущего полузащитника «Локомотива»

Ранее стало известно, что за 20-летнего футболиста московский ЦСКА готов заплатить 8 млн евро.

«Он отказывал "Зениту" с большей зарплатой, не думаю, что он перейдет в ЦСКА. Стоит ли ему оставаться в "Локомотиве"? Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. Ну, в "Зенит" тоже можно, в принципе», — сказал Жирков «СЭ».

Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 38 матчей, забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.