Ромеро летом не уйдет из «Тоттенхэма»

Наставник «Тоттенхэма»заявил, что аргентинецне покинет клуб этим летом.

«Ромеро полностью сосредоточен на "Тоттенхэме". Он здесь и предан команде. Я знаю, что он с нетерпением ждет старта нового сезона», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны мадридского «Атлетико» к 27-летнему игроку сборной Аргентины.

В минувшем сезоне Кристиан Ромеро провел 26 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.