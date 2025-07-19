ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеЭкитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль» и еще пять вариантов самого жаркого трансферного противостояния лета
  • 09:20
    • Стало известно, когда Тюкавин может возобновить тренировки
  • 08:29
    • Сперцян согласился на переход в «Жирону»
    Все новости спорта

    Ромеро летом не уйдет из «Тоттенхэма»

    Футбол Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Испании Атлетико Трансферы
    Наставник «Тоттенхэма» Томас Франк заявил, что аргентинец Кристиан Ромеро не покинет клуб этим летом.

    Кристиан Ромеро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Ромеро

    «Ромеро полностью сосредоточен на "Тоттенхэме". Он здесь и предан команде. Я знаю, что он с нетерпением ждет старта нового сезона», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

    Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны мадридского «Атлетико» к 27-летнему игроку сборной Аргентины.

    В минувшем сезоне Кристиан Ромеро провел 26 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Стартует ли «Локомотив» с победы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Начнет ли «Акрон» новый сезон с победы в РПЛ?
  • «Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры