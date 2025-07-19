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    Колыванов: Карраскаль для «Динамо» важнее Чавеса

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    Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов считает, что колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль намного важнее для команды, чем получивший тяжелую травму мексиканец Луис Чавес.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Чавес выбыл до конца сезона из-за травмы, но и Карраскаль собирается покинуть команду. Хорхе большая потеря для "Динамо", чем Чавес. Хотя мексиканец хорошо себя проявил, но Карраскаль с Бителло ведут игру команды. Они играют успешно, интересно. Хорхе — значимая потеря. "Динамо" надо подумать о приобретении еще одного полузащитника», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    • Оба футболиста не играли в первом туре РПЛ в матче с «Балтикой». Чавес перед стартом сезона получил тяжелую травму колена и не сможет помочь команде в первой части чемпионата, а Карраскаль по мнению СМИ близок к переходу в бразильский «Фламенго».

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