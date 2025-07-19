Колыванов: Карраскаль для «Динамо» важнее Чавеса

Бывший форвард «Динамо»считает, что колумбийский полузащитникнамного важнее для команды, чем получивший тяжелую травму мексиканец

«Чавес выбыл до конца сезона из-за травмы, но и Карраскаль собирается покинуть команду. Хорхе большая потеря для "Динамо", чем Чавес. Хотя мексиканец хорошо себя проявил, но Карраскаль с Бителло ведут игру команды. Они играют успешно, интересно. Хорхе — значимая потеря. "Динамо" надо подумать о приобретении еще одного полузащитника», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Оба футболиста не играли в первом туре РПЛ в матче с «Балтикой». Чавес перед стартом сезона получил тяжелую травму колена и не сможет помочь команде в первой части чемпионата, а Карраскаль по мнению СМИ близок к переходу в бразильский «Фламенго».