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    Сергей Пиняев («Локомотив»)«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
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    Адиев: Нам очень нужен центрфорвард

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал матч первого тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «В первую очередь нам нужен центрфорвард. Рахманович — это не центрфорвард. Пока у нас только молодой Игнатенко есть. Поэтому однозначен нужен форвард, чтобы мы могли оказывать давление. Плюс есть определенные задатки, чтобы купить определенного игрока в центр поля.

    Какие задачи на Кубок России? Я и ребятам сказал, что мы должны серьезно отнестись к Кубку России. У нас есть люди. Понятно, что будем ротировать игроков, но мы должны очень серьезно отнестись и пройти как можно дальше в этом турнире», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Во следующем туре «Крылья Советов» сыграют дома с «Пари НН», а «Акрон» отправится в гости к «Сочи».

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