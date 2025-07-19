Адиев: Нам очень нужен центрфорвард

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал матч первого тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«В первую очередь нам нужен центрфорвард. Рахманович — это не центрфорвард. Пока у нас только молодой Игнатенко есть. Поэтому однозначен нужен форвард, чтобы мы могли оказывать давление. Плюс есть определенные задатки, чтобы купить определенного игрока в центр поля.

Какие задачи на Кубок России? Я и ребятам сказал, что мы должны серьезно отнестись к Кубку России. У нас есть люди. Понятно, что будем ротировать игроков, но мы должны очень серьезно отнестись и пройти как можно дальше в этом турнире», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Во следующем туре «Крылья Советов» сыграют дома с «Пари НН», а «Акрон» отправится в гости к «Сочи».