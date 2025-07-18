2-й таймДинамо — БалтикаОнлайн
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    РПЛ. «Спартак» примет «Динамо» Мх, «Зенит» сыграет против «Ростова», «Краснодар» встретится с «Пари НН»

    Обзор матчей 1-го тура российской Премьер-лиги

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    Матчи 1-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 18 по 21 июля

    «Динамо» М — «Балтика» 1:1

    В матче первого тура чемпионата России «Динамо» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

    Открыли счет в матче гости усилиями Брайана Хиля на 12-й минуте. Сравнять счет москвичи смогли на 48-й минуте благодаря голу Хуана Касереса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Балтика 1:1
    Голы: 0:1 Брайан Хиль (12'), 1:1 Хуан Хосе Касерес (48') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Роберто Фернандес (Николас Маричал, 46'), Дмитрий Скопинцев, Битело, Данил Глебов, Муми Нгамал (Ульви Бабаев, 61'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев (Даниэль Мишкич, 61') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама (Александр Филин, 82'), Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров (Айман Мурид, 67'), Андрей Мендель, Сергей Пряхин (Максим Петров, 52'), Николай Титков (Элдар Чивич, 52'), Брайан Хиль (Тентон Йенне, 67') Предупреждение: Максим Осипенко (31')

    У «Динамо» и «Балтики» теперь по одному набранному очку.

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