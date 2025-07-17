Бывший футболист ЦСКА Пономарев — о Пиняеве: Он не нужен армейцам

Ветеранпрокомментировал слухи об интересе «армейцев» к полузащитнику

«Он не нужен армейцам. На его позиции играет много футболистов. Так-то футболист он неплохой. У Сергея хорошее движение, но только за счет этого он и играет», — цитирует Пономарева сайт «Евро-Футбол.ру».

В прошедшем сезоне Сергей Пиняев провел 38 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач.

Пиняев остаётся одним из лидеров команды и входит в число лучших молодых футболистов Восточной Европы по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).