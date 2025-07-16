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    Орещук: Легко «Динамо» в матче с «Балтикой» не будет точно

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    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче московской команды против «Балтики» на старте РПЛ.

    Роман Орещук
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    Роман Орещук

    «Сложно прогнозировать. В товарищеских играх команда играла половинчатым составом, и как она готова, какие требования, пока непонятно. Слушаешь футболистов: ощущение, что до прихода Карпина их никто хорошо не тренировал и не работал, а пришел Валерий Георгиевич, и они стали по‑другому играть, иначе относиться к футболу.

    Наверное, "Динамо" фаворит, но зная Талалаева, главный тренер "Балтики" с этим не согласен, у него все команды духовитые и боевитые, что и показал матч с "Зенитом" (2:1). "Балтика" не будет бороться за первую пятерку, но команда не будет мальчиками для битья. Так что легко "Динамо" точно не будет в этой игре.

    Задача, как понимаю, выиграть титул, поэтому надо уходить с места в карьер. Это нормальная история. В первых двух турах "Динамо" играет с "Балтикой" и "Ростовом", на бумаге календарь удачный, но будет тяжело», — цитирует Орещука «Матч ТВ».

    Матч «Динамо» — «Балтика» состоится в субботу, 19 июля.

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