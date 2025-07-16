Милорад Мажич продолжит руководить департаментом судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) и глава департамента судейства и инспектированияпродлили контракт еще на один год, сообщает официальный сайт организации.

52-летний Мажич возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года. За время своей работы в России он курирует внедрение новых стандартов оценки работы арбитров, в том числе по системе VAR, занимается повышением квалификации российских судей и организует образовательные семинары.

В качестве судьи Мажич имеет уникальный послужной список: он обслуживал матчи двух чемпионатов мира — в 2014-м и 2018 году, работал на Суперкубке УЕФА 2016 года, финале Кубка конфедераций 2017 года и финале Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем».