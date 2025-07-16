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    Милорад Мажич продолжит руководить департаментом судейства РФС

    Футбол Футбол России РФС
    Российский футбольный союз (РФС) и глава департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич продлили контракт еще на один год, сообщает официальный сайт организации.

    Милорад Мажич
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    Милорад Мажич

    52-летний Мажич возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года. За время своей работы в России он курирует внедрение новых стандартов оценки работы арбитров, в том числе по системе VAR, занимается повышением квалификации российских судей и организует образовательные семинары.

    В качестве судьи Мажич имеет уникальный послужной список: он обслуживал матчи двух чемпионатов мира — в 2014-м и 2018 году, работал на Суперкубке УЕФА 2016 года, финале Кубка конфедераций 2017 года и финале Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем».

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