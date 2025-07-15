Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара»

Наставник «Краснодара»обратился к болельщикам на шоу-презентации команды к сезону-2025/26.

«Впервые став чемпионами, мы вписали своё имя в историю не только клуба, но и города и всего края. На протяжении всего сезона мы чувствовали вашу огромную поддержку. Когда звучит стартовый свисток, вы все превращаетесь в нашего 12-го игрока. Для нас очень важно, что на всех матчах прошлого сезона был аншлаг.

Как и год назад, я могу вам пообещать, что мы будем очень много работать, отдавать все свои силы, чтобы каждые выходные вы были счастливы», — сказал Мусаев во время шоу-презентации.

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В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России.