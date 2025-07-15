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    Ловчев заявил, что Тюкавин и Головин не смогли бы играть в «Барселоне»

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    Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил, почему нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Монако» Александр Головин не смогли бы заиграть в «Барселоне».

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Смогли бы они играть в "Барселоне"? Думаю, что нет. Сейчас наш футбол отстает от европейского, без сомнений. На это есть объективная причина, мы не играем с европейскими командами, а это основной рост.

    Головин — лучший наш футболист, это точно. Когда он приезжает в сборную, это сразу становится заметно. Но, во‑первых, он не лидер "Монако", а во‑вторых, если бы он мог в "Барселоне" играть, наверное, его бы уже купили. Но Ямаль и Головин — это большая разница», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

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    • В прошедшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» М 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Головин принял участие также в 19-и встречах в рамках Лиги 1 и забил 3 гола.

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