Ловчев заявил, что Тюкавин и Головин не смогли бы играть в «Барселоне»

Экс-футболист сборной СССРобъяснил, почему нападающийи полузащитникне смогли бы заиграть в

«Смогли бы они играть в "Барселоне"? Думаю, что нет. Сейчас наш футбол отстает от европейского, без сомнений. На это есть объективная причина, мы не играем с европейскими командами, а это основной рост.

Головин — лучший наш футболист, это точно. Когда он приезжает в сборную, это сразу становится заметно. Но, во‑первых, он не лидер "Монако", а во‑вторых, если бы он мог в "Барселоне" играть, наверное, его бы уже купили. Но Ямаль и Головин — это большая разница», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» М 19 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Головин принял участие также в 19-и встречах в рамках Лиги 1 и забил 3 гола.