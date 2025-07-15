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    Кирьяков: «Динамо» — главный конкурент «Зенита» за чемпионство

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «Надеюсь, что главным соперником "Зенита" будет "Динамо". Понятно, что большого внимания не стоит уделять результатам в товарищеских матчах, но сейчас для Карпина это шанс. Он наконец возглавил топ-клуб, а не "Ростов", который постоянно имел определённые проблемы.

    В "Динамо" всё в порядке. Под него всё строится. Ему дают карт-бланш. Но с надеждой, что в предстоящем сезоне он должен доказать свою состоятельность, как большой тренер. Я не умаляю достоинств "Краснодара" и ЦСКА, которые, наверное, тоже будут навязывать борьбу. Но главным конкурентом у "Зенита" будет "Динамо"", — приводит слова Кирьякова 'Чемпионат'

    Календарь и таблица РПЛ

    Действующим чемпионом страны является 'Краснодар', прервавший шестилетнюю гегемонию 'Зенита'.

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