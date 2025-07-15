Каррерас прокомментировал возвращение в «Реал»

Недавнее приобретение «Реала»дал свое первое интервью после возвращения в родную команду.

«Я хочу поблагодарить "Реал" Мадрид за доверие ко мне и за моё возвращение домой. Я ушёл мальчиком, а вернулся мужчиной, и я обещаю отдать всё для "Реала". Я исполняю свою мечту. Приехать сюда всегда было мечтой», — цитирует Каррераса Madrid Universal.

22-летний Каррерас стал футболистом «Реала» 14 июля, перейдя из «Бенфики» за 50 млн евро. Он воспитанник «сливочных», но за основную команду не сыграл ни одного матча. Летом 2020 года он перебрался в «МЮ» свободным агентом, а через 4 года его купила «Бенфика» за € 6 млн.

Всего левый защитник сыграл в прошлом сезоне за португальцев 52 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.