«Бенфика» готова продать Трубина

Анатолий Трубин Фото: globallookpress.com
По информации источника, «Бенфика» рассчитывает получить внушительную сумму за Трубина, учитывая, что ранее приобрела его за €10 млн, а текущая оценка игрока по данным Transfermarkt составляет €28 млн.
Также отмечается, что донецкий «Шахтёр», предыдущий клуб вратаря, получит 30-40% от суммы следующей продажи благодаря прописанному в контракте условию.
Трубин перешёл в «Бенфику» в 2023 году и с тех пор стал основным голкипером команды. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча и пропустил 28 мячей.