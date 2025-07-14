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    «Бенфика» готова продать Трубина

    Футбол Португалия Бенфика Трансферы
    Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин выставлен на трансфер, сообщает издание Record. Клуб намерен заработать на 23-летнем украинце, чья рыночная стоимость значительно выросла после его уверенной игры на Клубном чемпионате мира.

    Анатолий Трубин
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    Анатолий Трубин

    По информации источника, «Бенфика» рассчитывает получить внушительную сумму за Трубина, учитывая, что ранее приобрела его за €10 млн, а текущая оценка игрока по данным Transfermarkt составляет €28 млн.

    Также отмечается, что донецкий «Шахтёр», предыдущий клуб вратаря, получит 30-40% от суммы следующей продажи благодаря прописанному в контракте условию.

    Трубин перешёл в «Бенфику» в 2023 году и с тех пор стал основным голкипером команды. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча и пропустил 28 мячей.

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