«Бенфика» готова продать Трубина

Вратарь «Бенфики»выставлен на трансфер, сообщает издание Record . Клуб намерен заработать на 23-летнем украинце, чья рыночная стоимость значительно выросла после его уверенной игры на Клубном чемпионате мира.

По информации источника, «Бенфика» рассчитывает получить внушительную сумму за Трубина, учитывая, что ранее приобрела его за €10 млн, а текущая оценка игрока по данным Transfermarkt составляет €28 млн.

Также отмечается, что донецкий «Шахтёр», предыдущий клуб вратаря, получит 30-40% от суммы следующей продажи благодаря прописанному в контракте условию.

Трубин перешёл в «Бенфику» в 2023 году и с тех пор стал основным голкипером команды. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча и пропустил 28 мячей.