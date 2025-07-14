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    Ненахов: Можно ли бороться с «Зенитом»? Все в наших руках

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    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

    Максим Ненахов — защитник «Локомотива»
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    Максим Ненахов — защитник «Локомотива»

    «Можно ли рассматривать товарищеский матч с "Динамо" в качестве критерия готовности команды к сезону? Думаю, да. Девяносто минут точно можно оценивать, потому что мы играли основным составом, как и соперник. Свой полноценный матч мы выиграли, а в третьем тайме дали возможность молодым ребятам проявить себя. Они, кстати, с нашей основой провели мало времени. Понятно, что всегда тяжело перестраиваться с молодежного футбола на взрослый. Так что все закономерно.

    Как оценю старт чемпионата: "Сочи", "Краснодар", "Пари НН", "Спартак" и "Балтика"? Нет какого-то конкретного соперника, к которому будем особенно готовиться. Сейчас нас ждет матч с "Сочи".

    Какие задачи будут стоять перед командой в этом сезоне? Если вспоминать прошлый сезон, то в первой части все было в наших руках. Да и вообще, если брать матчи с лидерами, то мы сыграли лучше всех. Нам просто нужно перестать терять очки с командами, которые находятся ниже десятого места.

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    • Пример "Краснодара" вдохновляет, что можно бороться с "Зенитом"? По-моему, "Зениту" мы третий год не проигрываем. Поэтому все в наших руках», — сказал Ненахов изданию «Евро-Футбол. Ру».

    В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Сочи» 19-го июля.

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