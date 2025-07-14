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    Дмитрий ХомухаДмитрий Хомуха: Стандарты очень сильно помогли ЦСКА в матче за Суперкубок
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    Матеус Алвес: Я пришел в ЦСКА за победами

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    Недавний новичок московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал о своих эмоциях после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (1:0).

    Матеус Алвес
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    Матеус Алвес

    «Я пришел в ЦСКА, и мы стали чемпионами, лучше и быть не могло! Так что теперь мы должны усердно работать на этой неделе, потому что впереди важная игра, и, я надеюсь, смогу попасть в основной состав.

    Сделаешь тату с Суперкубком? Пока нет, потому что я еще не играл. Так что, возможно, я подожду, пока не окажусь на поле, чтобы сделать татуировку, — сказал Алвес "СЭ".

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    • О переходе 20-летнего бразильского полузащитника из "Сан-Паулу" стало известно 10 июля. С ЦСКА он заключил контракт на пять лет. Всего в этом сезоне он сыграл 25 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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