Матеус Алвес: Я пришел в ЦСКА за победами

Недавний новичок московского ЦСКАрассказал о своих эмоциях после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (1:0).

«Я пришел в ЦСКА, и мы стали чемпионами, лучше и быть не могло! Так что теперь мы должны усердно работать на этой неделе, потому что впереди важная игра, и, я надеюсь, смогу попасть в основной состав.

Сделаешь тату с Суперкубком? Пока нет, потому что я еще не играл. Так что, возможно, я подожду, пока не окажусь на поле, чтобы сделать татуировку, — сказал Алвес "СЭ".

О переходе 20-летнего бразильского полузащитника из "Сан-Паулу" стало известно 10 июля. С ЦСКА он заключил контракт на пять лет. Всего в этом сезоне он сыграл 25 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.