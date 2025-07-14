Гончаренко: Работа, которую проделал ЦСКА по поиску тренера, достаточно серьезная

Экс-тренервысказался о смене тренера в московском клубе.

Напомним, что летом на смену Марко Николичу, который перебрался в АЕК, пришел Фабио Челестиини.

«В большинстве случаев тренера увольняют. А когда тренер уходит сам, это порождает негативные мысли. Поэтому Николич может со временем сам все рассказать, потому что это всем будет интересно.

Для ЦСКА это было достаточно сложно, за короткое время найти тренера и провести переговоры. Роман Юрьевич Бабаев говорил, что искали не русскоговорящего тренера, потому что для команды это более привычный вариант. Работа, которую проделал ЦСКА, достаточно серьезная», — сказал Гончаренко в новом выпуске шоу «Родной футбол».