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    Геркус: Я хотел, чтобы Дзюба перешел в «Торпедо»

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    Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус высказался про несостоявшийся трансфер форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я хотел, чтобы Дзюба перешел в "Торпедо". Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром. Удивительно, что он продолжает забивать? Руководство и болельщики "Торпедо" считали, что он не будет забивать. Они лучше разбираются в футболе, собственно говоря. Эти разногласия привели к тому, что Артема не оказалось в клубе.

    Надеюсь, болельщики "Торпедо" рады тому выбору, который они сделали, когда массово протестовали против этого перехода, — сказал Геркус "Матч ТВ".

    Дзюба играет за "Акрон" с сентября 2024 года. В 22 матчах нападающий забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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