Геркус: Я хотел, чтобы Дзюба перешел в «Торпедо»

Экс-президент «Торпедо»высказался про несостоявшийся трансфер форвардав московский клуб.

«Я хотел, чтобы Дзюба перешел в "Торпедо". Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром. Удивительно, что он продолжает забивать? Руководство и болельщики "Торпедо" считали, что он не будет забивать. Они лучше разбираются в футболе, собственно говоря. Эти разногласия привели к тому, что Артема не оказалось в клубе.

Надеюсь, болельщики "Торпедо" рады тому выбору, который они сделали, когда массово протестовали против этого перехода, — сказал Геркус "Матч ТВ".

Дзюба играет за "Акрон" с сентября 2024 года. В 22 матчах нападающий забил 10 голов и сделал 7 ассистов.