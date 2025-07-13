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    Станкович — о матче со «Спартаком» Суботица: Главное, что никто не травмировался

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    Наставник московского «Спартака» Деян Станкович подвел итоги товарищеского матча против «Спартака» из Суботицы, который завершился победой его команды со счетом 4:1.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Самое важное сегодня то, что никто не получил травму. Первый тайм получился с нашей стороны достаточно стерильным. Очень часто теряли мяч в невынужденных ситуациях. Поэтому нужно было действовать более спокойно для того, чтобы двигать мяч правильно, находить и выжидать момент для атаки. Первый тайм получился таким, очень много было потерь.

    Почти не было замен. Почему? Потому что на следующей неделе мы уже играем официальный матч.

    То есть это был на сегодня был оптимальный состав? Не факт. Не знаю, как это будет, потому что еще есть время. Мы будем работать, анализировать и взвешивать все. Посмотрим, как это будет с махачкалинцами», — сказал Станкович «Матч ТВ».

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    В первом туре «Спартак» 19 июля сыграет с «Динамо» Мх.

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