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    Гендиректор «Спартака» Малышев: Мы рассчитываем на Барко

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев развеял все слухи о возможном уходе из клуба лидера полузащиты Эсекьеля Барко.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    «Говорят, что Барко покинет клуб из из‑за тяжелого семейного положения. Это правда? Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекьель является важным игроком для нас, у него с нами контракт, он прекрасный игрок. Мы на него очень рассчитываем», — сказал Малышев «Матч ТВ».

    Сегодня, 13 июля, «Спартак» выиграл у «Спартака» из Суботицы со счетом 4:1. Барко появился в стартовом составе.

    Календарь и таблица РПЛ

    В СМИ сообщалось об активном интересе к аргентинцу со стороны «Фламенго». В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Динамо» Махачкала 19 июля.

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