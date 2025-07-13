Гендиректор «Спартака» Малышев: Мы рассчитываем на Барко

Генеральный директор «Спартака»развеял все слухи о возможном уходе из клуба лидера полузащиты

«Говорят, что Барко покинет клуб из из‑за тяжелого семейного положения. Это правда? Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекьель является важным игроком для нас, у него с нами контракт, он прекрасный игрок. Мы на него очень рассчитываем», — сказал Малышев «Матч ТВ».

Сегодня, 13 июля, «Спартак» выиграл у «Спартака» из Суботицы со счетом 4:1. Барко появился в стартовом составе.

Календарь и таблица РПЛ

В СМИ сообщалось об активном интересе к аргентинцу со стороны «Фламенго». В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Динамо» Махачкала 19 июля.