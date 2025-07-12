Стежко — о возвращении в «Краснодар»: Хочу выиграть РПЛ

Недавний новичок «Краснодара»рассказал, как он себя чувствует в родном клубе после возвращения и добавил, что хочет помочь «быкам» снова выиграть золото РПЛ.

«Для меня это большая честь — вернуться домой. Я мечтал об этом, я шел к этому. А тем более вернутся в команду чемпионов — это вдвойне приятно. Теперь я хочу стать с ними чемпионами еще раз.

Сложно после отпуска? У меня весь прошлый сезон прошел на побережье, поэтому для меня ничего сложно. Я сразу включился в работу, все хорошо.

Не боишься конкуренции? Не боюсь. Я буду делать все от себя возможное, а там будет смотреть тренер», — сказал Стежко «Матч ТВ».

Сейчас Стежко 28 лет. Он воспитанник «Краснодара» и был капитаном второй команды. В 2018 году покинул стан «быков». Его последней командой был новороссийский «Черноморец».