Стежко — о возвращении в «Краснодар»: Хочу выиграть РПЛ

Виталий Стежко Фото: globallookpress.com
«Для меня это большая честь — вернуться домой. Я мечтал об этом, я шел к этому. А тем более вернутся в команду чемпионов — это вдвойне приятно. Теперь я хочу стать с ними чемпионами еще раз.
Сложно после отпуска? У меня весь прошлый сезон прошел на побережье, поэтому для меня ничего сложно. Я сразу включился в работу, все хорошо.
Не боишься конкуренции? Не боюсь. Я буду делать все от себя возможное, а там будет смотреть тренер», — сказал Стежко «Матч ТВ».
Сейчас Стежко 28 лет. Он воспитанник «Краснодара» и был капитаном второй команды. В 2018 году покинул стан «быков». Его последней командой был новороссийский «Черноморец».