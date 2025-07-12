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    Российский тренер продолжит работу в «Фиорентине»

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    Российский тренер Александр Низелик в новом сезоне продолжит работу в итальянской «Фиорентине».

    Александр Низелик
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    Александр Низелик

    40-летний специалист на сайте «фиалок» обозначен в должности технического ассистента в штабе нового главного тренера клуба Стефано Пиоли, который официально вступил в свою должность 12 июля.

    Именитый наставник сменил Раффаэле Палладино, имевшего конфликт с руководством «Фиорентины». Низелик работает в стане флорентийцев с лета 2024 года и работал одним из помощников Палладино.

    Календарь и таблица Серии А

    В России Низелик известен по работе в качестве ассистента Сергея Семака в «Зените» и «Уфе», а также помогал Фабио Капелло в сборной России.

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