Российский тренер продолжит работу в «Фиорентине»

Российский тренерв новом сезоне продолжит работу в итальянской

40-летний специалист на сайте «фиалок» обозначен в должности технического ассистента в штабе нового главного тренера клуба Стефано Пиоли, который официально вступил в свою должность 12 июля.

Именитый наставник сменил Раффаэле Палладино, имевшего конфликт с руководством «Фиорентины». Низелик работает в стане флорентийцев с лета 2024 года и работал одним из помощников Палладино.

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В России Низелик известен по работе в качестве ассистента Сергея Семака в «Зените» и «Уфе», а также помогал Фабио Капелло в сборной России.