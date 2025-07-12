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    Месси высказался о конфликте с Левандовским

    Футбол MLS Интер Майами Футбол Испании Барселона Золотой мяч
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался про конфликт с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским из-за «Золотого мяча» в 2021 году.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Тогда на церемонии аргентинец заявил, что Левандовский заслуживает награду. Однако поляк затем сказал, что это были пустые слова.

    «Заявление Левандовского задело меня, потому что когда я выиграл "Золотой мяч", сказал то, что действительно чувствовал.

    Во время матчей я игнорировал его именно потому, что это был он, и я был зол, считал, что он не должен был говорить то, что сказал.

    Намеренно ли я обыгрывал именно его? Да», — приводит слова Месси Give me Sport.

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