Месси высказался о конфликте с Левандовским

Форвард «Интер Майами»высказался про конфликт с нападающим «Барселоны»из-за «Золотого мяча» в 2021 году.

Тогда на церемонии аргентинец заявил, что Левандовский заслуживает награду. Однако поляк затем сказал, что это были пустые слова.

«Заявление Левандовского задело меня, потому что когда я выиграл "Золотой мяч", сказал то, что действительно чувствовал.

Во время матчей я игнорировал его именно потому, что это был он, и я был зол, считал, что он не должен был говорить то, что сказал.

Намеренно ли я обыгрывал именно его? Да», — приводит слова Месси Give me Sport.