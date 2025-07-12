Куарежма может сыграть в Медиалиге

Бывший нападающий сборной Португалиивыразил готовность принять участие в Медиалиге.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 41-летний футболист уже дал предварительное согласие на участие в турнире и может пополнить состав команды «СиндЕкат».

Отмечается, что стороны провели первую встречу, на которой Куарежма озвучил условие — организация переезда его семьи.

Рикарду Куарежма за свою карьеру выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Барселона», «Порту», «Интер», «Бешикташ» и другие. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы в 2016 году.