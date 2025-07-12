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    Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом»

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    Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги разгромной победы над «Локомотивом» (5:1) в товарищеском матче.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В двух первых таймах понравилось все, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было все, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута.

    В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», — цитирует Карпина официальный сайт бело-голубых.

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    Дублями в составе «Динамо» отметились Виктор Окишор и Ульви Бабаев, также забивал Муми Нгамале.

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