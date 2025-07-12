Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо»подвел итоги разгромной победы над «Локомотивом» (5:1) в товарищеском матче.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Карпин Фото: fcdynamo.ru/

«В двух первых таймах понравилось все, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было все, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута.

В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», — цитирует Карпина официальный сайт бело-голубых.

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Дублями в составе «Динамо» отметились Виктор Окишор и Ульви Бабаев, также забивал Муми Нгамале.