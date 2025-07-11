Агент Самошникова: «Спартак» действительно проявляет интерес к футболисту

, агент защитника «Локомотива», отметил, что «Спартак» действительно проявляет интерес к игроку.

«Московский "Спартак" и Самошников уже договорились о личных условиях контракта? Пока рано что‑то говорить по этому поводу. Илья готовится к сезону с "Локомотивом". Сейчас он восстанавливается после травмы.

Он сосредоточен на подготовке к сезону в "Локомотиве", он же находится в расположении этого клуба и тренируется. Пока он игрок "Локомотива". А то, что на него обращают внимание — это не секрет. Футболист заслуживает этого своей игрой.

Да, "Спартак" интересуется им. Они хотят усилить эту позицию. Интерес с их стороны есть, это нормально. А дальше посмотрим. Есть же куча нюансов», — сказал Бабырь «Матч ТВ».

Самошников играет за «Локомотив» с 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел за железнодорожников 33 встречи во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.