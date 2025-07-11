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    Мусаев: Есть вероятность, что Сперцян уйдет из «Краснодара»

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    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна за рубеж.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Мы Сперцяна не удерживали. Он здесь дома, и он мечтал привести "Краснодар" к титулу. Не было такого, чтобы он хотел уйти, а мы его остановили. Все происходило и происходит органично.

    Может ли он уйти сейчас? Такая вероятность есть. Клуб не любит, чтобы трансферы были в конце окна. Но думаю, что Эдо может быть спокоен и должен понимать, что при очень хорошем предложении сможет уйти. Будет такая ситуация, как у Матвея, уйдет. Не говорю, что это должен быть клуб уровня "ПСЖ". Но если это будет большой клуб и Эдик поймет, что должен сделать этот шаг, он его сделает.

    Никто не будет его здесь искусственно задерживать. При этом мы сказали ему, что хотим, чтобы он оставался в "Краснодаре". Говорили: "Ты здесь растешь, ты три года подряд лучший полузащитник, ты чемпион России, ты лидер клуба и сборной Армении". И, поверьте, у него нет такого, чтобы уйти во что бы то ни стало. Нет, у него сейчас все хорошо, особенно после чемпионства. Сперцян может написать здесь еще много славных страниц», — цитирует Мусаева «СЭ».

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