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    Колыванов: Почему тянули до последнего с «Торпедо»?

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    Бывший нападающий сборной России, заслуженный тренер РФ Игорь Колыванов не понимает, почему КДК РФС так долго решало судьбу московского «Торпедо» в РПЛ.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Автозаводцы осеннюю часть Первой лиги закончили наравне с "Балтикой". Клуб сам все профукал. Когда у них оставалось три тура до конца чемпионата, они начали заниматься ерундой. Мне жалко "Торпедо" всем сердцем, потому что я там тоже работал. Мне жалко пацанов, которые бились.

    Самое оптимальное, если "Оренбург" и "Урал" сыграют стыковой матч за место в РПЛ. Всё странно — у нас через неделю чемпионат, а мы не можем определиться с составом участников. С этим не могли разобраться месяц назад? Почему так долго ждали?
    Еще месяц назад вся информация появилась и не было календаря. Почему тянули до последнего?» — сказал Колыванов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игорь Колыванов был главным тренером «Торпедо» с 2017 по 2019 год. Сегодня, 10 июля, на КДК РФС было принято решение об исключении команды из РПЛ на сезоне 2025/26.

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