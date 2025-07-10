Колыванов: Почему тянули до последнего с «Торпедо»?

Бывший нападающий сборной России, заслуженный тренер РФне понимает, почему КДК РФС так долго решало судьбу московскогов РПЛ.

«Автозаводцы осеннюю часть Первой лиги закончили наравне с "Балтикой". Клуб сам все профукал. Когда у них оставалось три тура до конца чемпионата, они начали заниматься ерундой. Мне жалко "Торпедо" всем сердцем, потому что я там тоже работал. Мне жалко пацанов, которые бились.

Самое оптимальное, если "Оренбург" и "Урал" сыграют стыковой матч за место в РПЛ. Всё странно — у нас через неделю чемпионат, а мы не можем определиться с составом участников. С этим не могли разобраться месяц назад? Почему так долго ждали?

Еще месяц назад вся информация появилась и не было календаря. Почему тянули до последнего?» — сказал Колыванов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Игорь Колыванов был главным тренером «Торпедо» с 2017 по 2019 год. Сегодня, 10 июля, на КДК РФС было принято решение об исключении команды из РПЛ на сезоне 2025/26.