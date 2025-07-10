Канчельскис: В РФС есть некоторый процент людей, которые принимают неправильные решения

Известный российский экс-футболиствысказался о снятии московскогос российской Премьер-лиги.

«Творится безобразие! Сам владелец клуба будет ходить и давать деньги судьям? Сколько я раз говорил, что в РФС есть некоторый процент людей, которые принимают неправильные решения. Так убить такой клуб, как "Торпедо"! Думаю, что всё было наиграно. Нужно было кого-то сделать козлом отпущения. "Торпедо" должно играть в РПЛ», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Торпедо» завершило сезон-2024/25 в Первой лиге на втором месте и должно было напрямую выйти в РПЛ. Чемпионом России в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Новый розыгрыш Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и продлится до 17 мая 2026-го.