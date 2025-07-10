Игнатьев: Очень больно, что «Торпедо» исключили из РПЛ

Бывший вице-президентпрокомментировал решение КДК РФС исключить московский клуб из российской Премьер-лиги.

«Очень больно, что "Торпедо" исключили из РПЛ. "Торпедо" — не простая команда, а клуб, который оставил большой след в советском и российском футболе. Какие там играли мастера! У команды очень преданные болельщики, которые не знают, как перенесут этот трагический случай. Следует реагировать на всё то, что произошло, исходя из определённых доказательств.

Самое главное в нашем футболе — честность и открытость. Футбол не терпит таких проявлений. Пострадали многие люди, которые никак не должны были пострадать в этой ситуации. Футболисты не могли повлиять на это, и даже бухгалтеры никак не могли исправить ситуацию. За что их наказывать? Я очень болезненно реагирую на исключение из РПЛ — мы лишились большой команды, в последнее время во главе которой стоят слаборазбирающиеся в футболе люди», — сказал Игнатьев Чемпионату.

Ранее президент московского «Торпедо» Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча.