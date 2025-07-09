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    Гасилин: Батраков будет лидером «Локомотива»

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    Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков продолжит быть лидером команды в следующем сезоне.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Вряд ли он сыграет хуже. Он может не выступить на том уровне по системе "гол плюс пас". Для его позиции это была аномальная статистика, но лидером команды он будет. Если он забьёт восемь голов и отдаст десять передач, то это будет очень хорошо», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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    В минувшем сезоне Батраков сыграл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах. Футболист забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

    В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» примет «Сочи» 19 июля.

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