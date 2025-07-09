Кьеллини присоединился к группе владельцев «Лос-Анджелеса»

на официальном сайте сообщил, что экс-защитник сборной Италииприсоединился к группе владельцев клуба.

«Присоединиться к группе владельцев "Лос-Анджелеса" — большая честь для меня. Когда я приехал сюда три года назад в качестве игрока, то сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.

Это амбициозная организация, созданная выдающимися людьми и поддерживаемая сообществом, которое действительно заставляет вас чувствовать себя как дома. Вот почему в прошлом году я выразил желание стать владельцем и теперь горжусь тем, что продолжаю этот путь и поддерживаю проект, в который я глубоко верю», — отметил Кьеллини.

40-летний Кьеллини закончил карьеру игрока в 2023 году.