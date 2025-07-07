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    Официально: Ракитич завершил карьеру

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    Знаменитый хорватский полузащитник Иван Ракитич повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

    Иван Ракитич
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    Иван Ракитич

    Последнее время 37-летний хавбек выступал в составе хорватского «Хайдука». Всего в минувшем сезоне за этот клуб он провел 39 матчей, забил в них два мяча и сделал 15 ассистов.

    Ракитич известен по выступлениям в составе «Шальке», «Севилье» и «Барселоне». Также он играл за «Базель» и «Аль-Шабаб».

    В составе сборной Хорватии хавбек провел 106 матчей и забил 15 голов. Он является многократным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

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